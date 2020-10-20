1 IRR 兌 INR

XE 貨幣轉換器
IRR
INR
|1 IRR
|0.00196762 INR
|5 IRR
|0.0098381 INR
|10 IRR
|0.0196762 INR
|25 IRR
|0.0491905 INR
|50 IRR
|0.098381 INR
|100 IRR
|0.196762 INR
|500 IRR
|0.98381 INR
|1,000 IRR
|1.96762 INR
|5,000 IRR
|9.8381 INR
|10,000 IRR
|19.6762 INR
1 IRR = 0 INR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0019897
|0.0020009
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0019612
|0.0019599
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0019780
|0.0019839
波動率
|0.38%
|0.51%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 印度盧比 匯率是 INR 兌換 USD 匯率。 印度盧比 的貨幣代碼為 INR。 貨幣符號為 ₹。More 印度盧比 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings