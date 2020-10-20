1 IRR 兌 HTG

XE 貨幣轉換器
IRR
HTG
|1 IRR
|0.00313498 HTG
|5 IRR
|0.0156749 HTG
|10 IRR
|0.0313498 HTG
|25 IRR
|0.0783744 HTG
|50 IRR
|0.156749 HTG
|100 IRR
|0.313498 HTG
|500 IRR
|1.56749 HTG
|1,000 IRR
|3.13498 HTG
|5,000 IRR
|15.6749 HTG
|10,000 IRR
|31.3498 HTG
1 IRR = 0 HTG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0032090
|0.0032135
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0031252
|0.0031217
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0031506
|0.0031626
波動率
|1.04%
|1.00%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 海地古德 匯率是 HTG 兌換 USD 匯率。 Haitian Gourdes 的貨幣代碼為 HTG。 貨幣符號為 G。More 海地古德 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings