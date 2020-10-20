1 IRR 兌 GTQ

XE 貨幣轉換器
IRR
GTQ
|1 IRR
|0.000183529 GTQ
|5 IRR
|0.000917646 GTQ
|10 IRR
|0.00183529 GTQ
|25 IRR
|0.00458823 GTQ
|50 IRR
|0.00917646 GTQ
|100 IRR
|0.0183529 GTQ
|500 IRR
|0.0917646 GTQ
|1,000 IRR
|0.183529 GTQ
|5,000 IRR
|0.917646 GTQ
|10,000 IRR
|1.83529 GTQ
1 IRR = 0 GTQ
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00018522
|0.00018627
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00018278
|0.00018278
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00018396
|0.00018477
波動率
|0.37%
|0.48%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊朗里亞爾 匯率是 IRR 兌換 USD 匯率。 Iranian Rials 的貨幣代碼為 IRR。 貨幣符號為 ﷼。More 伊朗里亞爾 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 危地馬拉格查爾 匯率是 GTQ 兌換 USD 匯率。 Guatemalan Quetzales 的貨幣代碼為 GTQ。 貨幣符號為 Q。More 危地馬拉格查爾 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings