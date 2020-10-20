1 IRR 兌 GRD

XE 貨幣轉換器
IRR
GRD
|1 IRR
|0.00745078 GRD
|5 IRR
|0.0372539 GRD
|10 IRR
|0.0745078 GRD
|25 IRR
|0.186269 GRD
|50 IRR
|0.372539 GRD
|100 IRR
|0.745078 GRD
|500 IRR
|3.72539 GRD
|1,000 IRR
|7.45078 GRD
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
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1 IRR = 0 GRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.000022494
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.000021639
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.000022092
波動率
|0.48%
|0.61%
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