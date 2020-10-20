1 IRR 兌 GNF

XE 貨幣轉換器
IRR
GNF
|1 IRR
|0.202917 GNF
|5 IRR
|1.01458 GNF
|10 IRR
|2.02917 GNF
|25 IRR
|5.07292 GNF
|50 IRR
|10.1458 GNF
|100 IRR
|20.2917 GNF
|500 IRR
|101.458 GNF
|1,000 IRR
|202.917 GNF
|5,000 IRR
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|10,000 IRR
|2,029.17 GNF
1 IRR = 0 GNF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.20512
|0.20605
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.20183
|0.20183
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.20365
|0.20428
波動率
|0.60%
|0.59%
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