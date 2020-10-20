1 IRR 兌 GMD

XE 貨幣轉換器
IRR
GMD
|1 IRR
|0.00160163 GMD
|5 IRR
|0.00800816 GMD
|10 IRR
|0.0160163 GMD
|25 IRR
|0.0400408 GMD
|50 IRR
|0.0800816 GMD
|100 IRR
|0.160163 GMD
|500 IRR
|0.800816 GMD
|1,000 IRR
|1.60163 GMD
|5,000 IRR
|8.00816 GMD
|10,000 IRR
|16.0163 GMD
1 IRR = 0 GMD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0016170
|0.0016255
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0015967
|0.0015967
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0016090
|0.0016142
波動率
|0.24%
|0.45%
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