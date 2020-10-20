1 IRR 兌 GIP

XE 貨幣轉換器
IRR
GIP
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|0.0000185264 GIP
|5 IRR
|0.0000926322 GIP
|10 IRR
|0.000185264 GIP
|25 IRR
|0.000463161 GIP
|50 IRR
|0.000926322 GIP
|100 IRR
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
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1 IRR = 0 GIP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000018826
|0.000019370
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000018424
|0.000018424
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000018653
|0.000018847
波動率
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