1 IRR 兌 GHC

XE 貨幣轉換器
IRR
GHC
|1 IRR
|3.6301 GHC
|5 IRR
|18.1505 GHC
|10 IRR
|36.301 GHC
|25 IRR
|90.7525 GHC
|50 IRR
|181.505 GHC
|100 IRR
|363.01 GHC
|500 IRR
|1,815.05 GHC
|1,000 IRR
|3,630.1 GHC
|5,000 IRR
|18,150.5 GHC
|10,000 IRR
|36,301 GHC
1 IRR = 0 GHC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00036469
|0.00036469
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00034946
|0.00031530
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00035672
|0.00033881
波動率
|0.36%
|0.77%
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