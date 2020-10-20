1 IRR 兌 GHC

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伊朗里亞爾 兌換為 Ghanaian Cedi 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:11 UTC

將 伊朗里亞爾 轉換為 Ghanaian Cedi

irr
IRR
ghc
GHC
1 IRR3.6301 GHC
5 IRR18.1505 GHC
10 IRR36.301 GHC
25 IRR90.7525 GHC
50 IRR181.505 GHC
100 IRR363.01 GHC
500 IRR1,815.05 GHC
1,000 IRR3,630.1 GHC
5,000 IRR18,150.5 GHC
10,000 IRR36,301 GHC

將 Ghanaian Cedi 轉換為 伊朗里亞爾

ghc
GHC
irr
IRR
1 GHC0.275475 IRR
5 GHC1.37737 IRR
10 GHC2.75475 IRR
25 GHC6.88687 IRR
50 GHC13.7737 IRR
100 GHC27.5475 IRR
500 GHC137.737 IRR
1,000 GHC275.475 IRR
5,000 GHC1,377.37 IRR
10,000 GHC2,754.75 IRR

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1 IRR = 0 GHC

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1 伊朗里亞爾 兌換為 Ghanaian Cedi 統計資料

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高位
0.000364690.00036469
低位
0.000349460.00031530
平均
0.000356720.00033881
波動率
0.36%0.77%

貨幣資訊

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