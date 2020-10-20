1 IRR 兌 FRF

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伊朗里亞爾 兌換為 French Franc 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:11 UTC

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1 IRR0.00014343 FRF
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25 IRR0.00358576 FRF
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FRF
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IRR
1 FRF6,972.03 IRR
5 FRF34,860.1 IRR
10 FRF69,720.3 IRR
25 FRF174,301 IRR
50 FRF348,601 IRR
100 FRF697,203 IRR
500 FRF3,486,010 IRR
1,000 FRF6,972,030 IRR
5,000 FRF34,860,100 IRR
10,000 FRF69,720,300 IRR

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平均
0.0000220320.000022092
波動率
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