1 IRR 兌 FIM

XE 貨幣轉換器
IRR
FIM
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|5 IRR
|0.000650041 FIM
|10 IRR
|0.00130008 FIM
|25 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 FIM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.000022494
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000022032
|0.000022092
波動率
|0.48%
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