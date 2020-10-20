1 IRR 兌 ETB

XE 貨幣轉換器
IRR
ETB
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|0.00135616 ETB
|5 IRR
|0.00678081 ETB
|10 IRR
|0.0135616 ETB
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|0.033904 ETB
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|1.35616 ETB
|5,000 IRR
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1 IRR = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.0013765
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0013631
|0.0013621
波動率
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