1 IRR 兌 ESP

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伊朗里亞爾 兌換為 Spanish Peseta 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:11 UTC

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1 IRR0.00363817 ESP
5 IRR0.0181908 ESP
10 IRR0.0363817 ESP
25 IRR0.0909541 ESP
50 IRR0.181908 ESP
100 IRR0.363817 ESP
500 IRR1.81908 ESP
1,000 IRR3.63817 ESP
5,000 IRR18.1908 ESP
10,000 IRR36.3817 ESP

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esp
ESP
irr
IRR
1 ESP274.864 IRR
5 ESP1,374.32 IRR
10 ESP2,748.64 IRR
25 ESP6,871.6 IRR
50 ESP13,743.2 IRR
100 ESP27,486.4 IRR
500 ESP137,432 IRR
1,000 ESP274,864 IRR
5,000 ESP1,374,320 IRR
10,000 ESP2,748,640 IRR

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1 伊朗里亞爾 兌換為 Spanish Peseta 統計資料

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低位
0.0000216390.000021639
平均
0.0000220320.000022092
波動率
0.48%0.61%

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