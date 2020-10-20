1 IRR 兌 ERN

XE 貨幣轉換器
IRR
ERN
|1 IRR
|0.00035435 ERN
|5 IRR
|0.00177175 ERN
|10 IRR
|0.0035435 ERN
|25 IRR
|0.00885876 ERN
|50 IRR
|0.0177175 ERN
|100 IRR
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|500 IRR
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|1,000 IRR
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|5,000 IRR
|1.77175 ERN
|10,000 IRR
|3.5435 ERN
1 IRR = 0 ERN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.00035712
|0.00035944
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.00035282
|0.00035282
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.00035542
|0.00035675
波動率
|0.34%
|0.47%
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