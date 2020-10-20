1 IRR 兌 DOT

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伊朗里亞爾 兌換為 Polkadot 最近更新時間：Jul 3, 2024, 22:58 UTC

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1 IRR0.00000390309 DOT
5 IRR0.0000195155 DOT
10 IRR0.0000390309 DOT
25 IRR0.0000975773 DOT
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將 Polkadot 轉換為 伊朗里亞爾

dot
DOT
irr
IRR
1 DOT256,207 IRR
5 DOT1,281,040 IRR
10 DOT2,562,070 IRR
25 DOT6,405,180 IRR
50 DOT12,810,400 IRR
100 DOT25,620,700 IRR
500 DOT128,104,000 IRR
1,000 DOT256,207,000 IRR
5,000 DOT1,281,040,000 IRR
10,000 DOT2,562,070,000 IRR

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低位
0.00000326620.0000026277
平均
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波動率
3.40%3.77%

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