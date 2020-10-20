1 IRR 兌 CYP

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伊朗里亞爾 兌換為 Cypriot Pound 最近更新時間：Jul 4, 2024, 00:10 UTC

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1 IRR0.0000127905 CYP
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1,000 IRR0.0127905 CYP
5,000 IRR0.0639523 CYP
10,000 IRR0.127905 CYP

將 Cypriot Pound 轉換為 伊朗里亞爾

cyp
CYP
irr
IRR
1 CYP78,183.2 IRR
5 CYP390,916 IRR
10 CYP781,832 IRR
25 CYP1,954,580 IRR
50 CYP3,909,160 IRR
100 CYP7,818,320 IRR
500 CYP39,091,600 IRR
1,000 CYP78,183,200 IRR
5,000 CYP390,916,000 IRR
10,000 CYP781,832,000 IRR

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低位
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平均
0.0000220320.000022092
波動率
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