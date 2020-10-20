1 IRR 兌 CUC

XE 貨幣轉換器
IRR
CUC
|1 IRR
|0.0000235887 CUC
|5 IRR
|0.000117943 CUC
|10 IRR
|0.000235887 CUC
|25 IRR
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|50 IRR
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|100 IRR
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1 IRR = 0 CUC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.000023808
|0.000023963
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.000023522
|0.000023522
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.000023695
|0.000023783
波動率
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