1 IRR 兌 COP

XE 貨幣轉換器
IRR
COP
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|0.0967168 COP
|5 IRR
|0.483584 COP
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|0.967168 COP
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|2.41792 COP
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|100 IRR
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1 IRR = 0 COP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.098853
|0.098853
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.088661
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|0.093592
波動率
|0.82%
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