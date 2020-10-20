1 AMD 兌 TRL

XE 貨幣轉換器
AMD
TRL
|1 AMD
|83,874.1 TRL
|5 AMD
|419,371 TRL
|10 AMD
|838,741 TRL
|25 AMD
|2,096,850 TRL
|50 AMD
|4,193,710 TRL
|100 AMD
|8,387,410 TRL
|500 AMD
|41,937,100 TRL
|1,000 AMD
|83,874,100 TRL
|5,000 AMD
|419,371,000 TRL
|10,000 AMD
|838,741,000 TRL
1 AMD = 0 TRL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.085346
|0.085346
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.083404
|0.081901
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.084457
|0.083730
波動率
|0.59%
|0.47%
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