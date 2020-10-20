1 AMD 兌 TMM

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亞美尼亞德拉姆 兌換為 Turkmenistani Manat 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:41 UTC

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AMD
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TMM
1 AMD45.0015 TMM
5 AMD225.007 TMM
10 AMD450.015 TMM
25 AMD1,125.04 TMM
50 AMD2,250.07 TMM
100 AMD4,500.15 TMM
500 AMD22,500.7 TMM
1,000 AMD45,001.5 TMM
5,000 AMD225,007 TMM
10,000 AMD450,015 TMM

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tmm
TMM
amd
AMD
1 TMM0.0222215 AMD
5 TMM0.111107 AMD
10 TMM0.222215 AMD
25 TMM0.555537 AMD
50 TMM1.11107 AMD
100 TMM2.22215 AMD
500 TMM11.1107 AMD
1,000 TMM22.2215 AMD
5,000 TMM111.107 AMD
10,000 TMM222.215 AMD

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1 亞美尼亞德拉姆 兌換為 Turkmenistani Manat 統計資料

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