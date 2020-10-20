1 AMD 兌 TMM

XE 貨幣轉換器
AMD
TMM
|1 AMD
|45.0015 TMM
|5 AMD
|225.007 TMM
|10 AMD
|450.015 TMM
|25 AMD
|1,125.04 TMM
|50 AMD
|2,250.07 TMM
|100 AMD
|4,500.15 TMM
|500 AMD
|22,500.7 TMM
|1,000 AMD
|45,001.5 TMM
|5,000 AMD
|225,007 TMM
|10,000 AMD
|450,015 TMM
1 AMD = 0 TMM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0090967
|0.0091120
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0089987
|0.0088224
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0090652
|0.0090377
波動率
|0.34%
|0.39%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 亞美尼亞德拉姆 匯率是 AMD 兌換 USD 匯率。 Armenian Drams 的貨幣代碼為 AMD。 貨幣符號為 ֏。More 亞美尼亞德拉姆 info
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