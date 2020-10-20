1 AMD 兌 SRG

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亞美尼亞德拉姆 兌換為 Surinamese Guilder 最近更新時間：Jul 4, 2024, 03:41 UTC

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1 SRG0.0126868 AMD
5 SRG0.0634342 AMD
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25 SRG0.317171 AMD
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