1 AMD 兌 PTE

XE 貨幣轉換器
AMD
PTE
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|100 AMD
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1 AMD = 0 PTE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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