1 AMD 兌 ESP

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亞美尼亞德拉姆 兌換為 Spanish Peseta 最近更新時間：Aug 29, 2024, 23:28 UTC

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amd
AMD
esp
ESP
1 AMD0.387094 ESP
5 AMD1.93547 ESP
10 AMD3.87094 ESP
25 AMD9.67736 ESP
50 AMD19.3547 ESP
100 AMD38.7094 ESP
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10,000 AMD3,870.94 ESP

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esp
ESP
amd
AMD
1 ESP2.58335 AMD
5 ESP12.9168 AMD
10 ESP25.8335 AMD
25 ESP64.5838 AMD
50 ESP129.168 AMD
100 ESP258.335 AMD
500 ESP1,291.68 AMD
1,000 ESP2,583.35 AMD
5,000 ESP12,916.8 AMD
10,000 ESP25,833.5 AMD

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1 亞美尼亞德拉姆 兌換為 Spanish Peseta 統計資料

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波動率
0.43%0.42%

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