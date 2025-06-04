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我們的貨幣排名顯示最熱門的 委內瑞拉玻利瓦爾 匯率是 VEB 兌換 USD 匯率。 Venezuelan Bolívares 的貨幣代碼為 VEB。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 新西蘭元 匯率是 NZD 兌換 USD 匯率。 新西蘭元 的貨幣代碼為 NZD。 貨幣符號為 $。
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