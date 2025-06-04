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我們的貨幣排名顯示最熱門的 Romanian Leu 匯率是 ROL 兌換 USD 匯率。 Romanian Lei 的貨幣代碼為 ROL。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 巴拉圭瓜拉尼 匯率是 PYG 兌換 USD 匯率。 Paraguayan Guarani 的貨幣代碼為 PYG。 貨幣符號為 Gs。
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