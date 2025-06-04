Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
將 Romanian Leu 轉換為 Bitcoin
1 ROL = 0 BTC
Jul 11, 2025, 17:08 UTC - Jul 11, 2025, 17:08 UTCROL/BTC 關閉: 0 低位: 0 高位: 0
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Romanian Leu 匯率是 ROL 兌換 USD 匯率。 Romanian Lei 的貨幣代碼為 ROL。
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Bitcoin 匯率是 BTC 兌換 USD 匯率。 Bitcoins沒有正式的 ISO 代碼，但通常會使用 BTC。 貨幣符號為 ₿。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援
快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。
為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。
需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。
查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。
掃描這裡！
超過 11300 萬次全球下載量
, ratings