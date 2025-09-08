比較 Raiffeisen HUF 與 GBP 的匯率
考慮使用 Raiffeisen 進行從 HUF 到 GBP 的轉帳嗎？比較 Raiffeisen 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
關於 Raiffeisen Bank
萊福艾森銀行是中歐及東歐地區領先的銀行集團，為零售、企業及機構客戶提供全面的金融服務。作為總部位於奧地利的萊福艾森國際銀行（RBI）的子公司，該銀行在多個國家擁有穩固的本地業務。該銀行以其以客為本的服務理念、數碼化轉型及可持續經營實踐而廣受認可。
Raiffeisen HUF 到 GBP 的轉帳速度有多快？
使用 Raiffeisen 從 匈牙利 到 英國 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 Raiffeisen Bank 的截止時間以避免延誤。
Raiffeisen 到 的轉帳費用是多少？
Raiffeisen 從 HUF 到 GBP 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 Raiffeisen 費用與 Xe 進行比較。
常見問題
Raiffeisen 提供的將 匈牙利福林 (HUF) 轉換為 英國鎊 (GBP) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 英國鎊 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 Raiffeisen 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
Raiffeisen 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 Raiffeisen 從 匈牙利福林 轉移到 英國鎊 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
Raiffeisen 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 Raiffeisen）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。