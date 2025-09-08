比較 Nordea DKK 與 CAD 的匯率

Nordea Bank是一家源自北歐的領先金融服務集團，以其於北歐地區的強大影響力及對數碼創新的承諾而聞名。該銀行提供全面服務，包括個人及企業賬戶、貸款、投資方案及先進的數碼銀行平台。Nordea為個人、小型企業及大型公司提供服務，憑藉度身訂造的金融產品及國際交易專業知識支援客戶。其對可持續發展、客戶體驗及技術進步的重視，使Nordea成為多個市場中尋求可靠高效銀行方案客戶的可信賴夥伴。