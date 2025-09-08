比較 Monte dei Paschi di Siena EUR 與 ZAR 的匯率
考慮使用 Monte dei Paschi di Siena 進行從 EUR 到 ZAR 的轉帳嗎？比較 Monte dei Paschi di Siena 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。
立即與外匯專家聯繫。我們可提供優於競爭對手的匯率。
|供應商
|匯率
|轉帳費用
|收款方獲得
20.180500
|€0
R20,180.50立即發送
我們暫時未有Monte dei Paschi di Siena針對此貨幣對的匯率，但你仍可將Monte dei Paschi di Siena的報價與Xe的即時匯率作比較，了解潛在節省。請稍後再來，我們正不斷擴展數據，為你帶來更多匯率資訊。
我們暫時未有Monte dei Paschi di Siena針對此貨幣對的匯率，但你仍可將Monte dei Paschi di Siena的報價與Xe的即時匯率作比較，了解潛在節省。請稍後再來，我們正不斷擴展數據，為你帶來更多匯率資訊。
關於 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A
MPS銀行成立於1472年，位於錫耶納，常被認為是世界上仍在運作的最古老的銀行。它提供零售、中小企業、企業和公共部門銀行服務，涵蓋支付、貸款、抵押貸款、貿易、資金和財富管理等業務，憑藉深厚的本地根基和現代化的管道，服務於義大利社區。
Monte dei Paschi di Siena EUR 到 ZAR 的轉帳速度有多快？
使用 Monte dei Paschi di Siena 從 歐元成員國 到 南非 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A 的截止時間以避免延誤。
Monte dei Paschi di Siena 到 的轉帳費用是多少？
Monte dei Paschi di Siena 從 EUR 到 ZAR 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 Monte dei Paschi di Siena 費用與 Xe 進行比較。
Xe 深受全球數百萬客戶的信賴
準備好開始了嗎？
您已將 Monte dei Paschi di Siena 的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候為您的國際匯款解鎖最佳價值了。您的首次轉帳只需點擊幾下即可完成 - 立即開始並進一步利用您的資金！
常見問題
Monte dei Paschi di Siena 提供的將 歐元 (EUR) 轉換為 南非蘭特 (ZAR) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 南非蘭特 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 Monte dei Paschi di Siena 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。
Monte dei Paschi di Siena 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。
透過 Monte dei Paschi di Siena 從 歐元 轉移到 南非蘭特 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。
Monte dei Paschi di Siena 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。
許多提供者（包括 Monte dei Paschi di Siena）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。