比較 Jyske Bank DKK 與 GBP 的匯率

日德蘭銀行 (Jyske Bank) 成立於 1967 年，總部位於錫爾克堡，是丹麥市場佔有率第三大的銀行。該銀行提供零售、私人和企業銀行業務、抵押貸款和住房融資、中小企業貸款、支付和投資服務。其去中心化、以客戶為中心的模式和遍布全國的分支機構，以及強大的數位化工具，為其錦上添花。日德蘭銀行以其審慎的信貸文化以及與丹麥住房和中端市場行業的深厚聯繫而聞名。