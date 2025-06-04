比較Bankinter與 Xe

正在為您的國際匯款選擇Bankinter還是 Xe？比較匯率和手續費，發現您使用 Xe 可以節省的金額。

1000$
usd
USD - 美元
eur
EUR - 歐元

立即諮詢貨幣專家。我們可以提供比競爭對手更優惠的匯率。

預約通話
Xe
兌換匯率
0.831700
匯款費用$0
收款方實際到帳€831.70
立即發送

我們暫時沒有 Bankinter 此貨幣對的匯率，但您仍可將其報價與 Xe 即時匯率比較，以了解潛在節省。請稍後再來，我們持續擴充數據以提供更多匯率資訊。

為什麼選擇 Xe 而不是傳統銀行來轉帳？

Better rates

更優惠的價格

我們始終提供優於銀行的利率，讓您的每一分錢都物有所值。對比我們和您的銀行，您就會發現差異。

匯款
Lower fees

更低的費用

我們收費更低，所以您節省更多。此外，我們會在您確認轉帳前顯示所有費用，讓您清楚知道您所支付的金額。

少花錢
Faster transfers

更快的轉賬

大部分轉帳都能在當天完成。我們深知快速可靠地將您的資金送達有多麼重要。

發送速度更快
Send money to 190+ countries with Xe

匯款至 130 多個國家／地區

Xe 讓國際匯款變得輕鬆便捷，支援超過 190 個國家和 130 多種貨幣。雖然比較表顯示了基於我們目前掌握的銀行資料的主要貨幣匯率，但 Xe 提供的轉帳選項遠不止顯示的這些。如果您沒有看到所需的貨幣，請造訪我們的「匯款」頁面，瀏覽所有可用的貨幣和目的地。

尋找您的貨幣
Transfer more with Xe's higher online send limits

使用 Xe 更高的線上轉帳限額，轉帳更多。

我們提供的網路轉帳限額比傳統銀行更高，讓您一次轉帳可以匯出更多金額。告別大額轉賬，享受更簡單、更有效率的轉帳方式。

開始發送
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 全球專家轉帳支持

需要國際匯款的協助嗎？我們隨時為您提供協助－立即聯絡我們，獲得個人化支援！

致電我們: +1 (800) 772-7779

如何利用 Xe 在網上匯款

Sign up for free

免費註冊

登入您的 Xe 帳戶或免費註冊。只要幾分鐘即可，而且您所需要的只是一個電子郵件地址而已。

Get a quote

獲取報價

請告知您要轉帳的幣種、轉帳金額和目的地。

Add your recipient

新收款人

提供收款人的付款資料（需要其姓名和地址等詳細資料）。

Verify your identity

驗證身分

對於某些匯款，我們可能需要身分證明文件來確認您的真實身分並確保您的資金安全。

Confirm your quote

確認報價

確認並使用銀行帳戶、信用卡或轉帳卡轉帳，便大功告成！

Track your transfer

追蹤匯款

查看資金流向以及何時送達收款人手中。獲得網上聊天、電話和電子郵件支援。

Xe 深受全球數百萬客戶的信賴

準備好開始了嗎？

您已將Bankinter的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候解鎖國際匯款的最佳價值了。只需輕按一下滑鼠，即可完成您的首次轉帳—立即開始，讓您的資金走得更遠！

開始節省匯款費用

常見問題集

比較Bankinter和 Xe 等服務供應商，可以幫助您了解扣除手續費和匯率差異後，您的收款人實際上會收到多少錢。即使是微小的價格變動或隱性費用，也可能導致您花費更多。我們的對比工具會將實際價值並排顯示給您。

Bankinter可能提供的匯率不如專業的匯款服務提供者優惠。許多服務提供者會在費率中加入較高的加價，這意味著你匯出的錢實際到手的金額會更少。

是的。 Xe 在多個國家受到監管，並採用業界標準的加密技術來保護您的資料和資金。與Bankinter一樣，Xe 遵循嚴格的合規和安全協議，但其平台是專為國際轉帳而建構的。

許多服務商會限制網路轉帳的金額，尤其是大額轉帳。Xe 支援更高的線上轉帳限額，幫助您轉移更多資金，而無需拆分交易或前往分行。

Xe 提供 24/5 全天候線上聊天、電話和電子郵件支持，並有國際轉帳方面的專家。您無需撥打一般銀行客服電話。我們專業的支援團隊尤其了解外匯和跨境支付。