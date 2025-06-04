比較Bank of Scotland與 Xe

Xe 讓國際匯款變得輕鬆便捷，支援超過 190 個國家和 130 多種貨幣。雖然比較表顯示了基於我們目前掌握的銀行資料的主要貨幣匯率，但 Xe 提供的轉帳選項遠不止顯示的這些。如果您沒有看到所需的貨幣，請造訪我們的「匯款」頁面，瀏覽所有可用的貨幣和目的地。