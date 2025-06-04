比較Bank of China Mauritius與 Xe
正在為您的國際匯款選擇Bank of China Mauritius還是 Xe？比較匯率和手續費，發現您使用 Xe 可以節省的金額。
如何利用 Xe 在網上匯款
免費註冊
登入您的 Xe 帳戶或免費註冊。只要幾分鐘即可，而且您所需要的只是一個電子郵件地址而已。
獲取報價
請告知您要轉帳的幣種、轉帳金額和目的地。
新收款人
提供收款人的付款資料（需要其姓名和地址等詳細資料）。
驗證身分
對於某些匯款，我們可能需要身分證明文件來確認您的真實身分並確保您的資金安全。
確認報價
確認並使用銀行帳戶、信用卡或轉帳卡轉帳，便大功告成！
追蹤匯款
查看資金流向以及何時送達收款人手中。獲得網上聊天、電話和電子郵件支援。
您已將Bank of China Mauritius的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候解鎖國際匯款的最佳價值了。只需輕按一下滑鼠，即可完成您的首次轉帳—立即開始，讓您的資金走得更遠！
常見問題集
比較Bank of China Mauritius和 Xe 等服務供應商，可以幫助您了解扣除手續費和匯率差異後，您的收款人實際上會收到多少錢。即使是微小的價格變動或隱性費用，也可能導致您花費更多。我們的對比工具會將實際價值並排顯示給您。
Bank of China Mauritius可能提供的匯率不如專業的匯款服務提供者優惠。許多服務提供者會在費率中加入較高的加價，這意味著你匯出的錢實際到手的金額會更少。
是的。 Xe 在多個國家受到監管，並採用業界標準的加密技術來保護您的資料和資金。與Bank of China Mauritius一樣，Xe 遵循嚴格的合規和安全協議，但其平台是專為國際轉帳而建構的。
許多服務商會限制網路轉帳的金額，尤其是大額轉帳。Xe 支援更高的線上轉帳限額，幫助您轉移更多資金，而無需拆分交易或前往分行。
Xe 提供 24/5 全天候線上聊天、電話和電子郵件支持，並有國際轉帳方面的專家。您無需撥打一般銀行客服電話。我們專業的支援團隊尤其了解外匯和跨境支付。