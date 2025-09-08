比較 Addiko Bank Slovenia EUR 與 GBP 的匯率

考慮使用 Addiko Bank Slovenia 進行從 EUR 到 GBP 的轉帳嗎？比較 Addiko Bank Slovenia 匯率和費用，以了解使用 Xe 的潛在節省。

Xe
匯率
0.841400
轉帳費用€0
收款方獲得£841.40
我們暫時未有Addiko Bank Slovenia針對此貨幣對的匯率，但你仍可將Addiko Bank Slovenia的報價與Xe的即時匯率作比較，了解潛在節省。請稍後再來，我們正不斷擴展數據，為你帶來更多匯率資訊。

關於 Addiko Bank d.d

Addiko Bank dd 在盧布爾雅那開展業務，秉承區域傳統，並於 2016 年更名，專注於便利的零售和中小企業銀行業務。該銀行提供活期帳戶、儲蓄帳戶、銀行卡、消費者和商業貸款、支付和數位管道，定價透明，週轉快速。客戶經理和集中式信貸流程為全國各地的商家、專業人士和成長型企業提供支援。

How long does it take to send money with your bank?

Addiko Bank Slovenia EUR 到 GBP 的轉帳速度有多快？

使用 Addiko Bank Slovenia 從 歐元成員國 到 英國 進行國際轉帳的交付時間根據付款方式和交易時間而有所不同。通常，國際銀行轉帳需要 1 到 5 個工作天。銀行假期和安全檢查等因素也可能影響交貨。檢查 Addiko Bank d.d 的截止時間以避免延誤。

What are banks' money transfer fees?

Addiko Bank Slovenia 到 的轉帳費用是多少？

Addiko Bank Slovenia 從 EUR 到 GBP 的國際匯款費用取決於匯款金額等因素。通常，轉帳金額越大，費用越低，匯率越好。查看比較表，將 Addiko Bank Slovenia 費用與 Xe 進行比較。

為什麼要透過 Xe 而不是傳統銀行進行轉帳？

更優惠的價格

我们始终提供优于银行的利率，让您物超所值。比较一下我们与您的银行，感受差异。

發送更多
降低費用

我們的收費更低，因此您節省更多。此外，我們始終會在您確認轉帳之前顯示所有費用，以便您確切了解所支付的費用。

少花錢
更快的傳輸

大多數的轉帳都是在當天完成。我們知道快速、可靠地交付您的資金是多麼重要。

發送更快
Xe 24/5 專家全球轉帳支持

需要國際匯款的協助嗎？我們隨時為您提供協助－立即聯絡我們，獲得個人化支援！

利用 Xe 更高的線上發送限額進行更多轉賬

我們提供比傳統銀行更高的線上轉帳限額，讓您在一次轉帳中轉帳更多金額。告別分割大額資金的煩惱，享受更簡單、更有效率的資金轉移方式。

Xe 深受全球數百萬客戶的信賴

準備好開始了嗎？

您已將 Addiko Bank Slovenia 的匯率與 Xe 進行了比較，現在是時候為您的國際匯款解鎖最佳價值了。您的首次轉帳只需點擊幾下即可完成 - 立即開始並進一步利用您的資金！

常見問題

Addiko Bank Slovenia 提供的將 歐元 (EUR) 轉換為 英國鎊 (GBP) 的匯率可能包含高於實際中間市場匯率的利潤率。這表示您收到的 英國鎊 可能會少於預期。使用我們的比較表來查看 Addiko Bank Slovenia 的利率與 Xe 和其他提供者的比較。

Addiko Bank Slovenia 可能會收取固定轉帳費用、基於百分比的費用或兩者，具體取決於您的轉帳方式和目的地。這些費用（以及匯率）會影響收款人收到的金額。我們的工具將其分解，以便您可以將總成本與 Xe 等其他選項進行比較。

透過 Addiko Bank Slovenia 從 歐元 轉移到 英國鎊 通常需要 1 到 5 個工作天。時間取決於截止時間、假期、目的地國家和收款銀行的處理時間。 Xe 為大多數轉帳提供當日送達服務。

Addiko Bank Slovenia 對國際轉帳可能有每日或每次轉帳限額。如果金額較大，您可能還需要前往分行。 Xe 支援更高的線上匯款限額，為國際轉帳提供靈活性和便利性。

許多提供者（包括 Addiko Bank Slovenia）可能會根據市場情況更新其匯率。然而，匯率可能每天設定一次，或調整頻率比專用外匯服務的匯率低。 Xe 即時更新匯率，讓您更能控制何時發送。