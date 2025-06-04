Hsbc Securities Services inLondon 、英国
请使用下表查找您所在的Hsbc Securities Services 分支机构，并获取有关其 SWIFT 代码的详细信息。
查找 SWIFT 代码
关于这些 SWIFT 代码
在发送国际付款时，SWIFT 分行代码用于识别特定的银行位置。包括Hsbc Securities Services 在内的一些银行可能会为London 等城市的分行分配独特的代码，以帮助更准确地处理转账。并非所有分行都有唯一的代码，但如果有的话，最好使用与您当地分行相符的代码。
如果您当地的分支机构不在列表中，该怎么办？
London 如果Hsbc Securities Services 分支机构不在上述名单中，您仍可使用全球总行 SWIFT 代码进行国际汇款。资金将通过银行的中央系统进行处理，然后转到正确的银行，而不是转到特定的分行。
检查 SWIFT 付款是否有误
在发送 SWIFT 付款之前，请仔细检查 SWIFT 代码是否与收款人的银行一致，以及输入的账号和姓名是否正确。即使是很小的错误也会延误或阻止转账。如果您的转账信息有误，请联系您的银行。
收到Hsbc Securities Services 的付款London?
如果您准备从国外收款，请向汇款人提供您的银行和分行 SWIFT 代码，以确保您的资金准确、安全地到达您的账户。如果找不到贵分行的 SWIFT 代码，请查看Hsbc Securities Services 是否有全球总行代码，或直接联系他们以获取最佳替代代码。
Xe 深受全球数百万用户的信赖
准备好向Hsbc Securities Services London 汇款了吗？
通过 Xe，您可以轻松地向Hsbc Securities Services 和全球数千家其他银行汇款。支持 130 多种货币，可向 190 个国家转账，让您放心汇款。
常见问题解答
是，Hsbc Securities Services ，可在London 开设多家分行。每家分行可能服务于不同的社区，提供不同的服务，在国际电汇方面，有些分行甚至使用不同的 SWIFT 代码。在提供付款指示时，请务必指明您的账户所在的具体分行。
您可以在本页顶部的表格中找到贵分行的 SWIFT 代码，该表格列出了London 中已知的Hsbc Securities Services 分行 SWIFT 代码。如果您不确定自己的账户与哪家分行绑定，可以查看银行对账单、访问网上银行门户或直接联系分行。如有疑问，使用银行总行的 SWIFT 代码是一个安全的选择。
使用分行特定的 SWIFT 代码（如果您所在地区有）可以提高国际转账的准确性和速度。这有助于确保资金直接汇入正确的分行，从而缩短处理时间，并在需要时更容易追踪交易。这对大额转账或时间性较强的付款尤其有帮助。
如果您使用了错误的 SWIFT 代码，您的付款可能会被收款银行延迟、错误转发甚至拒绝。在某些情况下，资金可能会退还给发件人，并可能产生额外费用。请务必确保 SWIFT 代码与您的分行或官方总行代码一致。如果您不确定，请在转账前联系Hsbc Securities Services 。
您可以查看上表，了解London 中拥有 SWIFT 代码的Hsbc Securities Services 分支机构列表。您也可以直接联系分行或登录网上银行查看国际转账说明。如果您的分支机构没有自己的代码，则可能默认使用总公司代码。
不一定。Hsbc Securities Services 分行可能会为特定地点或功能设置独特的代码，特别是对于高流量或专业化的公司分行。如果有分行专用的 SWIFT 代码，一定要尽量使用；否则，总行代码是广为接受的备用代码。
免责声明
本页提供的 SWIFT 代码、银行名称、地址及其他相关信息仅供一般参考之用。虽然我们努力确保信息的准确性，但 Xe 不保证信息的完整性、时效性或无误性。详细内容可能会有所变动，恕不另行通知，也可能不反映各金融机构提供的最新数据。
Xe 不对所列出的任何银行、金融机构或中介机构的法律地位、监管状况或业务完整性作任何陈述。我们不认可或核实所包含的任何实体的合法性，也不对您使用所提供的信息承担任何责任。
根据本信息进行的任何金融交易或决定，风险自负。对于因依赖数据或与本网站显示其信息的第三方进行任何交易而造成的任何损失、延误或损害，Xe 概不负责。
我们建议您在进行任何交易之前，与相关金融机构独立核实所有详细信息。
本免责声明仅以英文提供，未经翻译。虽然本页面的其他部分可能以您选择的语言显示，但法律免责声明仍以英语显示，以保持其准确性和意图。