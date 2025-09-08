荷兰 的 Ayvens Bank N.v. 分行

您可以在本页顶部的表格中找到您所在分行的 SWIFT 代码，该表格列出了已知的 Ayvens Bank N.v. 个分行的 SWIFT 代码。如果您不确定您的账户绑定到哪个分行，可以查看银行对账单、访问您的网上银行门户或直接联系该分行。如有疑问，使用银行总部的 SWIFT 代码是一个安全的选择。