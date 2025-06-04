科特迪瓦 的 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest SWIFT 代码

Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 的 SWIFT/BIC 代码为 BCAOCIABXXX。不过，Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 可能会根据服务或分行使用不同的 SWIFT/BIC 代码。如果您不确定使用哪个代码，请与收款人确认或直接联系 Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest。