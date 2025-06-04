ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. SWIFT 代码是
IBBLBDDH 152
银行名称
ISLAMI BANK BANGLADESH PLC.
城市
NILPHAMARI
地址
T.R. ROAD, SAIDPUR, NILPHAMARI, RANGPUR, 5310
国家
BANGLADESH
SWIFT 代码定期验证和更新
总计
何时使用IBBLBDDH152 ？
SWIFT 代码用于确保您在跨境汇款或收款时，资金能到达正确的地方。当您想通过上述地址、城市和国家汇款至ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. 时，请使用IBBLBDDH152 。请务必确认您使用的 SWIFT 代码属于目的地银行。
分解IBBLBDDH152
SWIFT/BIC 代码由 8 至 11 个字母和数字组成，用于识别世界上的特定银行和分行。
银行代码 (IBBL)：这 4 个字母代表ISLAMI BANK BANGLADESH PLC.
国家代码 (BD)：这 2 个字母显示银行所在的国家是孟加拉国 。
地点代码 (DH)：这 2 个字符表示银行总部所在地。
分行代码 (152)：这 3 个数字指定一个特定的分支机构。以 "XXX "结尾的 BIC 代码是指银行的总行。
ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. 代码详情
正确的 SWIFT 代码对于避免转账出现任何问题或延误至关重要。在使用 SWIFT 代码之前，请确保您
验证银行：仔细检查银行名称是否与收件人的银行一致。
检查分行名称： 如果您使用的是分行专用 SWIFT 代码，请确保该分行与收件人的分行一致。
确认国家： 银行网点遍布全球。验证 SWIFT 代码是否与目的地银行所在国家相符。
常见问题IBBLBDDH152
SWIFT 代码是一种独特的标识符，用于识别世界各地的银行和金融机构进行国际汇款。SWIFT 是环球银行间金融电信协会的简称。这些代码有助于确保将付款转入正确的银行和国家。典型的 SWIFT 代码长度为 8 或 11 个字符，包括银行、国家、地点等信息，有时还包括特定分行的信息。
并非总是如此。有些银行对所有分行使用一个 SWIFT 代码（通常是以XXX 结尾的总行代码）。其他分行则为各分行分配独特的 SWIFT 代码，通常带有特定的后三个字符。如果收款人提供了分行专用代码，最好使用它--它可能有助于加快处理速度或确保付款更快到达正确的地点。
发送或接收国际电汇至ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. 时，请使用IBBLBDDH152 ，地址和城市如上。它能识别收款人的银行和分行，尤其是在通过 SWIFT 网络跨境汇款时。某些国家和支付类型可能不需要 SWIFT 代码，因此在转账前请务必向收款人或银行确认。
SWIFT/BIC 代码 IBBLBDDH152用于 ISLAMI BANK BANGLADESH PLC.国际转账。以下是代码各部分含义的详细说明：
IBBL- 这是银行代码，代表 ISLAMI BANK BANGLADESH PLC.
BD- 这是国家代码，显示银行位于 孟加拉国
DH- 这是地点代码，表示银行总部
152- 这是分支机构代码，当它显示为 "XXX "时，指的是总办事处或主要分支机构
是的，ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. 可以运营多个分支机构。每家分行可能服务于不同的地区，提供不同的服务，在国际电汇方面，有些分行甚至使用不同的 SWIFT 代码。在提供付款指示时，请务必指明您的账户所在的具体分行。
如果您使用了错误的 SWIFT 代码，您的付款可能会被收款银行延迟、错误转发甚至拒绝。在某些情况下，资金可能会退还给发件人，并可能产生额外费用。请务必确保 SWIFT 代码与您的分行或官方总行代码一致。如果您不确定，请在转账前联系ISLAMI BANK BANGLADESH PLC. 。
免责声明
本页提供的 SWIFT 代码、银行名称、地址及其他相关信息仅供一般参考之用。虽然我们努力确保信息的准确性，但 Xe 不保证信息的完整性、时效性或无误性。详细内容可能会有所变动，恕不另行通知，也可能不反映各金融机构提供的最新数据。
Xe 不对所列出的任何银行、金融机构或中介机构的法律地位、监管状况或业务完整性作任何陈述。我们不认可或核实所包含的任何实体的合法性，也不对您使用所提供的信息承担任何责任。
根据本信息进行的任何金融交易或决定，风险自负。对于因依赖数据或与本网站显示其信息的第三方进行任何交易而造成的任何损失、延误或损害，Xe 概不负责。
我们建议您在进行任何交易之前，与相关金融机构独立核实所有详细信息。本免责声明仅以英文提供，未经翻译。虽然本页面的其他部分可能以您选择的语言显示，但法律免责声明仍以英语显示，以保持其准确性和意图。