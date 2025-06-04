如果您使用了错误的 SWIFT 代码，您的付款可能会被收款银行延迟、错误转发甚至拒绝。在某些情况下，资金可能会退还给发件人，并可能产生额外费用。请务必确保 SWIFT 代码与您的分行或官方总行代码一致。如果您不确定，请在转账前联系BNP PARIBAS FORTIS (FORTIS BANK SA/NV) 。