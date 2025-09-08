您在向上述城市和地址的 CACEIS BANK, GERMANY BRANCH 进行国际电汇或接收国际电汇时，应使用 FMBKDEMM617。该代码用于识别收款人的银行和分行，尤其是在通过 SWIFT 网络进行跨境汇款时。某些国家/地区和付款类型可能不需要 SWIFT 代码，因此在发起转账前，请务必与收款人或银行确认。