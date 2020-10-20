1 YER 兑换为 SPL

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1 也门里亚尔 =
0.00066607531 塞波加大公国 Luigino
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也门里亚尔 兑换为 塞波加大公国 Luigino — 最近更新时间：2024年7月4日 UTC 06:10
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YER
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|过去 90 天
高位
这些是过去 30 天和 90 天内的最高汇率。
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低
这些是过去 30 天和 90 天内的最低汇率。
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|0.00066551
平均
这些是这两种货币在过去 30 天和 90 天的平均汇率。
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