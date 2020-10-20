1 YER 兑换为 SPL

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0.00066607531 塞波加大公国 Luigino

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也门里亚尔 兑换为 塞波加大公国 Luigino 最近更新时间：2024年7月4日 UTC 06:10

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yer
YER
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SPL
1 YER0.000666075 SPL
5 YER0.00333038 SPL
10 YER0.00666075 SPL
25 YER0.0166519 SPL
50 YER0.0333038 SPL
100 YER0.0666075 SPL
500 YER0.333038 SPL
1,000 YER0.666075 SPL
5,000 YER3.33038 SPL
10,000 YER6.66075 SPL

將 塞波加大公国 Luigino 转换为 也门里亚尔

spl
SPL
yer
YER
1 SPL1,501.33 YER
5 SPL7,506.66 YER
10 SPL15,013.3 YER
25 SPL37,533.3 YER
50 SPL75,066.6 YER
100 SPL150,133 YER
500 SPL750,666 YER
1,000 SPL1,501,330 YER
5,000 SPL7,506,660 YER
10,000 SPL15,013,300 YER

YER 兑 SPL 图表

1 YER = 0 SPL

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1 也门里亚尔兑 塞波加大公国 Luigino 统计数据

过去 30 天过去 90 天
高位
0.000666190.00066699
0.000665510.00066551
平均
0.000665920.00066592
波动率
0.04%0.05%

货币信息

yer

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