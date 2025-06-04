1 Venezuelan Bolívares 兑换为 IMF Special Drawing Rights
货币转换器
1Bs
1.00 委内瑞拉玻利瓦尔 =
0.000000050255621 国际货币基金组织特别提款权
1 XDR = 19,898,300 VEF
委内瑞拉玻利瓦尔 兑换为 国际货币基金组织特别提款权 — 最近更新时间：2025年8月29日 UTC 15:29
VEF 兑 XDR 图表
1 VEF = 0 XDR
|统计
|过去 30 天
|过去 30 天
|过去 90 天
|高位
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|低
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|平均
|0.0000
|0.0000
|0.0000
|波动率
|0.00%
|0.00%
|0.00%
货币信息
