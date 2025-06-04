Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
将 毛里求斯卢比 转换为 Turkish Lira
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2025年7月11日 UTC 19:02 - 2025年7月11日 UTC 19:02MUR/TRL 关闭: 0 低: 0 高位: 0
我们的货币排名显示最热门的 毛里求斯卢比 汇率是 MUR 兑 USD 汇率。 Mauritian Rupees的货币代码为 MUR。 货币符号为 ₨。
我们的货币排名显示最热门的 Turkish Lira 汇率是 TRL 兑 USD 汇率。 Turkish Lira的货币代码为 TRL。 货币符号为 ₤。
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