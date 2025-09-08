比较 MONETA CZK 与 JPY 的汇率

考虑使用 MONETA 从 CZK 转账到 JPY？比较 MONETA 的汇率和费用，了解使用 Xe 的潜在节省空间。

1000

今天就与外汇专家交流。我们可以提供优于竞争对手的汇率。

预约通话
Xe
汇率
7.078300
转账费Kč0
接收方获得¥7,078.30
立即发送

我们暂时还没有MONETA针对该货币对的汇率，但你仍然可以将MONETA的报价与Xe的实时汇率进行比较，了解潜在节省。请稍后再来查看，我们一直在扩展数据，为你带来更多汇率信息。

关于 MONETA Money Bank, a.s

MONETA Money Bank 成立于 20 世纪 90 年代末，总部位于布拉格，是一家面向零售和中小企业的大型贷款机构。该银行提供账户、银行卡、消费贷款、汽车贷款、抵押贷款、小型企业信贷、商户服务以及储蓄和投资产品。其紧凑的分行网络、广泛的 ATM 接入以及强大的移动银行功能，使其能够为大众市场和创业客户提供高效的全国性服务。

How long does it take to send money with your bank?

MONETA CZK 到 JPY 的转账速度有多快？

通过 MONETA 从 捷克共和国 到 日本 进行国际转账的到账时间会因付款方式和交易时间而异。通常情况下，国际银行转账需要 1 至 5 个工作日。银行假期和安全检查等因素也可能影响到账。请查看 MONETA Money Bank, a.s 的截止时间，以避免延误。

What are banks' money transfer fees?

MONETA 到 的转账费用是多少？

MONETA 从 CZK 到 JPY 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，汇款金额越大，手续费越低，汇率也更优惠。请查看对比表格，比较 MONETA 与 Xe 的费用。

为什么要通过 Xe 而不是传统银行进行转账？

Better rates

更优惠的价格

我们始终提供优于银行的利率，让您物超所值。比较一下我们与您的银行，感受差异。

发送更多
Lower fees

降低费用

نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.

少花钱
Faster transfers

更快的传输

大部分转账当天即可完成。我们深知快速可靠地汇款对您至关重要。

发送更快
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 专家全球转账支持

需要国际汇款方面的帮助吗？我们随时为您提供帮助——立即联系我们，获取个性化支持！

Call us: +1 (800) 772-7779
Transfer more with Xe's higher online send limits

利用 Xe 更高的在线发送限额进行更多转账

我们提供比传统银行更高的在线转账限额，让您单笔转账更多金额。告别拆分大额转账的烦恼，享受更简单、更高效的转账方式。

开始发送

Xe 深受全球数百万用户的信赖

准备好开始了吗？

您已将 MONETA 的汇率与 Xe 进行了比较，现在是时候解锁您的国际汇款的最佳价值了。只需点击几下即可完成您的首次汇款——立即开始，让您的资金流向更远的地方！

开始节省转账费用

常见问题

MONETA 提供的将 捷克克朗 (CZK) 兑换为 日元 (JPY) 的汇率可能包含高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的 日元 金额可能低于预期。请使用我们的对比表，查看 MONETA 的汇率与 Xe 和其他供应商的汇率对比情况。

MONETA 可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼有，具体取决于您的转账方式和收款方。这些费用以及汇率会影响收款人的收款金额。我们的工具会进行细分，以便您将总费用与 Xe 等其他选项进行比较。

通过 MONETA 从 捷克克朗 转账到 日元 通常需要 1 至 5 个工作日。具体时间取决于截止时间、节假日、目的地国家/地区以及收款银行的处理时间。Xe 为大多数转账提供当日到账服务。

MONETA 的国际转账可能有每日或单次限额。对于更大金额的转账，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线转账限额，为大额国际转账提供灵活性和便利性。

许多提供商（包括 MONETA）可能会根据市场情况更新其汇率。但是，这些汇率可能每天设置一次，或者调整频率低于专门的外汇服务。Xe 会实时更新汇率，让您更好地掌控何时发送。