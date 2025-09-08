比较 Jyske Bank DKK 与 GBP 的汇率

日德兰银行 (Jyske Bank) 成立于 1967 年，总部位于锡尔克堡，是丹麦市场占有率第三大的银行。该银行提供零售、私人和企业银行业务、抵押贷款和住房融资、中小企业贷款、支付和投资服务。其去中心化、以客户为中心的模式和遍布全国的分支机构，以及强大的数字化工具，为其锦上添花。日德兰银行以其审慎的信贷文化以及与丹麦住房和中端市场行业的深厚联系而闻名。