比较Bank of Palestine ILS 与JPY 的汇率
考虑使用Bank of Palestine 从ILS 转至JPY ？比较Bank of Palestine 的汇率和费用，了解使用 Xe 可节省的费用。
关于Bank of Palestine
.巴勒斯坦银行成立于1960年，总部位于加沙，是巴勒斯坦历史最悠久的银行。该银行提供零售、中小企业和企业银行服务，涵盖账户、银行卡、抵押贷款、商业贷款、贸易服务、财务和数字渠道，支持约旦河西岸和加沙地区的商业、社区和发展项目。
Bank of Palestine ILS 到JPY 的传输速度有多快？
使用Bank of Palestine 从以色列 转至日本 的国际转账的交付时间因付款方式和交易时间而异。国际银行转账通常需要 1 至 5 个工作日。银行假日和安全检查等因素也可能影响交货。请查看Bank of Palestine 的截止时间，以免延误。
Bank of Palestine 到 的转账费用是多少？
Bank of Palestine 从ILS 到JPY 的国际汇款费用取决于汇款金额等因素。通常，转账金额越大，手续费越低，汇率越高。请查看对照表，比较Bank of Palestine 与 Xe 的费用。
准备好开始了吗？
您已将Bank of Palestine 与 Xe 的汇率进行了比较，现在是时候为您的国际汇款挖掘最佳价值了。只需点击几下，您就可以完成首次转账--现在就开始，让您的资金走得更远！
常见问题解答
Bank of Palestine 提供的将以色列谢克尔 (ILS) 兑换成日元 (JPY) 的汇率可能包括高于实际中间市场汇率的差额。这意味着您收到的日元 可能比预期的要少。请使用我们的比较表查看Bank of Palestine的费率与 Xe 和其他提供商相比如何。
Bank of Palestine 根据转账方式和目的地的不同，可能会收取固定转账费、按百分比收费或两者兼收。这些费用以及汇率会影响收件人收到的金额。我们的工具对其进行了细分，因此您可以将总成本与其他选项（如 Xe）进行比较。
通过Bank of Palestine 从以色列谢克尔 转至日元 通常需要 1 至 5 个工作日。时间取决于截止时间、节假日、目的地国家和收款银行的处理时间。Xe 为大多数转运提供当日送达服务。
Bank of Palestine 国际转账可能有每日或每次转账限额。如果金额较大，您可能还需要前往分行办理。Xe 支持更高的在线发送限额，在进行大额国际转账时提供灵活性和便利性。
包括Bank of Palestine 在内的许多供应商可能会根据市场情况更新汇率。不过，汇率可能每天设定一次，或调整频率低于专用外汇服务。Xe 实时更新费率，让您可以更好地控制发送时间。