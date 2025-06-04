AAIB 汇率

1000$
usd
USD - 美元
eur
EUR - 欧元

Xe
兑换汇率
0.832200
汇款费用$0
收款方到账€832.20
我们暂时没有 AAIB 针对该货币对的汇率，但您仍可将其报价与 Xe 实时汇率比较，了解潜在节省。请稍后再来，我们持续扩展数据以提供更多汇率信息。

关于Arab African International Bank

.AAIB 成立于 1964 年，由埃及和阿拉伯合作伙伴合资成立，总部位于开罗，是一家提供零售、企业、投资和贸易融资服务的全能银行。该银行通过位于埃及的分支机构和部分区域中心为个人和企业提供服务，将本地专业知识与跨境业务能力相结合，并日益注重可持续发展和财富管理。

How long does it take to send money with your bank?

AAIB 汇款需要多长时间？

使用AAIB 进行国际转账的交付时间因付款方式、交易时间和收款人所在国家而异。国际银行转账通常需要 1 至 5 个工作日。银行假日和安全检查等因素也可能影响交货。请查看AAIB 的截止时间，以免延误。

What are banks' money transfer fees?

AAIB 的汇款费用是多少？

AAIB 国际汇款的费用取决于多种因素，包括汇款金额和目的地货币。通常，转账金额越大，手续费越低，汇率越高。请查看对照表，比较AAIB 与 Xe 的费用。

为什么使用 Xe 而不是传统银行转账？

Better rates

更好的费率

我们始终提供高于银行利率的利率，让您的钱花得物有所值。将我们与您的银行进行比较，就会发现其中的差别。

付款
Lower fees

降低收费

我们收费更低，您节省更多。此外，我们 总是 在您确认转账前 显示所有费用 ，让您清楚地知道自己要支付的费用。

减少开支
Faster transfers

转账速度更快

大多数转账都在当天完成。我们知道，快速可靠地交付您的资金有多么重要。

更快发送
Xe 24/5 expert global transfer support

Xe 24/5 专家全球传输支持

国际汇款需要帮助？我们将竭诚为您服务--现在就联系我们，获取个性化支持！

Transfer more with Xe's higher online send limits

利用 Xe 更高的在线发送限额传输更多信息

与传统银行相比，我们提供更高的在线转账限额，让您可以在一次转账中发送更多汇款。告别拆分大额资金，享受更简单、更高效的资金转移方式。

常见问题解答

AAIB的汇率可能与专门的汇款服务大相径庭。传统银行通常会在费率上加价，这意味着您的收款人可能会收到更少的钱。使用我们的比较表，实时查看AAIB 与 Xe 和其他供应商的比较情况。

将AAIB 与其他国际汇款服务进行比较，有助于您做出更明智的财务决策。费率和费用上的微小差异就能节省大量资金，尤其是在大额转账时。我们的比较工具可帮助您轻松找到特定货币对的最佳价值。

AAIB 汇率是指在国际汇款过程中将一种货币兑换成另一种货币的汇率。该费率可能包含高于市场中间费率的差额，这可能会减少收款人最终收到的金额。请将AAIB 的费率与 Xe 的实时费率进行比较，以了解两者之间的差异。

许多银行和汇款提供商（包括AAIB）可能会收取转账费。这可能是一笔固定费用，也可能根据金额、目的地或转账方式而有所不同。我们的比较工具对费用和汇率进行了清晰的细分，让您轻松了解总成本。

AAIB 的转账时间取决于目的地、货币和支付方式。许多转账需要 1-5 个工作日，但由于银行处理时间或额外检查，可能会出现延迟。相比之下，Xe 能在几分钟内完成大部分传输。

AAIB 对于大额转账，可能会规定每日限额或要求亲自到场。Xe 支持更高的在线转账限额，让您在转移大额资金时更加灵活--无需分批支付或前往分行。