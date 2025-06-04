SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Howard Hughes Medical Institute, kan tilldela unika koder till filialer i städer som Chevy Chase för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.