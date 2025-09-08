SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Clientis Bank Oberaargau Ag (formerly Clientis Bank Huttwil Ag), kan tilldela unika koder till filialer i städer som Huttwil för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.