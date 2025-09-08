SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser vid internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Dnb Markets, a Business Unit of Dnb Bank Asa, Oslo, kan tilldela unika koder till filialer i städer som Bergen för att underlätta överföringar mer exakt. Alla filialer har inte unika koder, men när de är tillgängliga är det bäst att använda den som matchar ditt lokala filialkontor.