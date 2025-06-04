Grenar för Mina Asset Management Limited i Newcastle, Irland
Använd tabellen nedan för att hitta din Mina Asset Management Limited filial och få detaljerad information om dess respektive SWIFT-kod.
Hitta en SWIFT-kod
Om dessa SWIFT-koder
SWIFT-koder för filialer används för att identifiera specifika bankplatser när du skickar internationella betalningar. Vissa banker, inklusive Mina Asset Management Limited, kan tilldela unika koder till filialer i städer som Newcastle för att hjälpa till att behandla överföringar mer exakt. Inte alla filialer har unika koder, men när det är tillgängligt är det bäst att använda den som matchar din lokala filial.
Vad du ska göra om din lokala filial inte är listad
Om din Mina Asset Management Limited -filial i Newcastle inte är listad ovan kan du fortfarande skicka din internationella betalning med SWIFT-koden för det globala huvudkontoret. Istället för att dirigera medlen till en specifik filial kommer de att behandlas via bankens centrala system och sedan riktas till rätt bank.
Kontrollera din SWIFT-betalning för fel
Innan du skickar en SWIFT-betalning, dubbelkontrollera att SWIFT-koden matchar mottagarens bank och att kontonummer och namn är korrekt angivna. Även små misstag kan försena eller blockera överföringen. Kontakta din bank om du har gjort en överföring med felaktiga uppgifter.
Får du en betalning till Mina Asset Management Limited i Newcastle?
Om du förbereder dig för att ta emot pengar från utlandet, ange din bank och filial SWIFT-kod till avsändaren för att säkerställa att dina pengar når ditt konto korrekt och säkert. Om du inte hittar din filial SWIFT-kod, kontrollera om Mina Asset Management Limited har en global huvudkontorskod eller kontakta dem direkt för det bästa alternativet.
Vanliga frågor och svar
Ja, Mina Asset Management Limited kan driva flera filialer i Newcastle. Varje filial kan betjäna olika stadsdelar, erbjuda olika tjänster, och - när det gäller internationella banköverföringar - vissa kan till och med använda distinkta SWIFT-koder. Det är viktigt att identifiera den specifika filial som ditt konto hålls på när du tillhandahåller betalningsinstruktioner.
Du hittar SWIFT-koden för din filial i tabellen högst upp på denna sida, som visar kända Mina Asset Management Limited SWIFT-koder för filialer i Newcastle. Om du är osäker på vilken filial ditt konto är knutet till kan du kontrollera ditt kontoutdrag, besöka din onlinebankportal eller kontakta filialen direkt. Om du är osäker är det ett säkert alternativ att använda bankens huvudkontor SWIFT-kod.
Att använda en filialspecifik SWIFT-kod - om en är tillgänglig för din plats - kan förbättra noggrannheten och hastigheten för din internationella överföring. Det hjälper till att säkerställa att medlen dirigeras direkt till rätt filial, vilket kan minska behandlingstiden och göra transaktionen lättare att spåra vid behov. Det är särskilt användbart för större överföringar eller tidskänsliga betalningar.
Om du använder fel SWIFT-kod kan din betalning bli försenad, feldirigerad eller till och med avvisad av den mottagande banken. I vissa fall kan pengarna returneras till avsändaren och ytterligare avgifter kan tillkomma. Se alltid till att SWIFT-koden matchar antingen din filial eller den officiella huvudkontorets kod. Om du är osäker, kontakta Mina Asset Management Limited innan överföringen görs.
Du kan kolla tabellen ovan för en lista över Mina Asset Management Limited grenar i Newcastle som har individuella SWIFT-koder. Du kan också kontakta din filial direkt eller logga in på din internetbank för att se internationella överföringsinstruktioner. Om din filial inte verkar ha en egen kod använder den troligen huvudkontorets kod som standard.
Inte nödvändigtvis. Mina Asset Management Limited -filialer kan ha unika koder för specifika platser eller funktioner - särskilt för stora volymer eller specialiserade företagsfilialer. Försök alltid att använda SWIFT-koden som är specifik för din filial om den är tillgänglig; annars är huvudkontorets kod en allmänt accepterad fallback.
friskrivningsklausul
SWIFT-koder, banknamn, adresser och annan relaterad information som tillhandahålls på denna sida är endast för allmän information. Även om vi strävar efter att säkerställa noggrannhet garanterar Xe inte att informationen är fullständig, aktuell eller felfri. Uppgifterna kan ändras utan föregående meddelande och kanske inte återspeglar de senaste uppgifterna från respektive finansinstitut.
Xe gör inga utfästelser angående den rättsliga ställningen, regleringsstatus, eller operativa integritet för någon bank, finansinstitut, eller mellanhand som listas. Vi stöder inte eller verifierar legitimiteten hos någon enhet som ingår, och vi tar inte heller något ansvar för din användning av informationen som tillhandahålls.
Alla finansiella transaktioner eller beslut som fattas baserat på denna information görs på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador till följd av tillit till uppgifterna, inte heller från kontakter med tredje part vars information visas på denna webbplats.
Vi rekommenderar att du självständigt verifierar alla uppgifter med relevant finansinstitut innan du initierar någon transaktion.
Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska och har inte översatts. Medan resten av denna sida kan visas på ditt valda språk, förblir den juridiska ansvarsfriskrivningen på engelska för att bevara dess riktighet och avsikt.